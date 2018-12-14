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Императорскую церковь в Петербурге собирали по кусочкам

20:12
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца часто посещали российские императоры

В петербургском Пушкине начался завершающий этап реставрации Церкви Воскресения Христова - домового храма Екатерининского дворца. За три года работ специалисты восстановили тысячи элементов внутреннего убранства. Построенная в 50-е годы XVIII века церковь неоднократно страдала от пожаров, а во времена Великой Отечественной войны её разграбили немецкие солдаты. Полностью завершить работы реставраторы обещают к весне.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анны Морозовой.

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Реставрация Храма Воскресения Христова Екатерининского дворца
Реставрация Храма Воскресения Христова Екатерининского дворца
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Реставраторы
Реставраторы
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге
Реставрация Храмв Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Реставрация Храмв Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Реставрация Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Реставрация Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Реставрация Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Реставрация Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
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