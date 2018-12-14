Императорскую церковь в Петербурге собирали по кусочкам

Храм Воскресения Христова Екатерининского дворца часто посещали российские императоры

В петербургском Пушкине начался завершающий этап реставрации Церкви Воскресения Христова - домового храма Екатерининского дворца. За три года работ специалисты восстановили тысячи элементов внутреннего убранства. Построенная в 50-е годы XVIII века церковь неоднократно страдала от пожаров, а во времена Великой Отечественной войны её разграбили немецкие солдаты. Полностью завершить работы реставраторы обещают к весне.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анны Морозовой.