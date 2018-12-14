Икра и красная рыба подешевели перед Новым годом

Оптовые цены снизились почти в два раза благодаря рекордному улову

В России может появиться рыбная биржа, через которую компании смогут реализовывать свою продукцию. С таким предложением к Владимиру Путину обратился глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он пояснил, что наиболее востребованные морепродукты продаются на аукционах азиатских стран. Теперь рыбаков обяжут реализовывать значительную часть улова через российскую аукционную площадку. По словам Шестакова, для реализации этих планов создается необходимая инфраструктура, в частности, логистические площадки.

Глава ведомства отметил, что за девять месяцев 2018 года предприятия отрасли перечислили в бюджет 34 миллиарда рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. Это стало результатом роста объемов вылова рыбы, передает "ТВ Центр".

"В этом году мы преодолеем планку, мы уверены в этом, в пять миллионов тонн. Основной вклад, конечно, внесла в итоги лососёвая путина 2018 года. Она необычная была, выловили 676 тысяч тонн. Это рекорд вообще за всю историю наблюдений. Красная икра пойдёт для населения, для внутреннего потребления. Это социально значимый у нас вид рыбы, лососёвый, и цена уже, кстати, подешевела: оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше", - сказал Шестаков.

После этого глава Росрыболовства пригласил президента на спуск нового рыболовного судна в Санкт-Петербург, который ожидается в марте 2019 года.