Армия Косова угрожает стабильности Европы

Решение о создании собственной армии непризнанной республики встревожило Старый Свет

Косово создает свою армию. Такое решение принял парламент самопровозглашенной республики без участия депутатов от сербской общины - они бойкотировали голосование. В Белграде осудили действия Приштины, сочтя их нарушением резолюции ООН, которое может привести к резкому обострению конфликта в регионе, и заявили о намерении созвать Совет безопасности Объединенных наций. Решение Косово не нашло поддержки в Москве и Брюсселе, генсек НАТО назвал его преждевременным.

Сегодня в парламент Косова пригласили военных. Никаких решений они, конечно, не принимали, а, скорее, присутствовали в зале для антуража. Депутаты самопровозглашённой республики голосовали за создание собственной армии. Решение приняли единогласно.

У Приштины уже давно есть свои вооружённые подразделения - Силы безопасности Косово. Решение носит, скорее, формальный характер и вполне объяснимо. Непризнанная республика очень хочет этого самого признания, а собственные войска - один из обязательных атрибутов суверенитета.

Вот только в Приштине не очень любят вспоминать, как много стран не признают её независимость. Но главное, что её не признаёт ООН. Вот и получается, что армия у Косова теперь есть, а государства по-прежнему нет. Даже Мадагаскар, который некогда признал границы балканской республики, на днях отозвал своё решение. Однако косовары не сдаются, их президент всерьёз мечтает о вступлении в НАТО, а потом сразу и в ЕС.

Как на происходящее в Косове реагируют в Сербии, нетрудно догадаться. Белград некоторое время назад начал заново выстраивать диалог с Приштиной, как вдруг косовские власти ввели повышенные пошлины на импорт из Сербии и Боснии - до 100% его стоимости. Сербы, населяющие север Косова, призывают Евросоюз защитить их права, ведь они оказались в условиях торговой блокады. Им грозит голод. И вот теперь Приштина приняла ещё более неприятное решение.

"Сегодня для меня трудный день. Я глубоко убеждена, что без мира в нашем регионе невозможно говорить о стабильности и для соседних стран. Нам нужно сесть за стол переговоров и всё обсудить", - заявила премьер Сербии Ана Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич в четверг обсудил ситуацию с главой миссии ООН в Косове Захиром Танином, который тоже осуждает решение Приштины. Ведь резолюция Совбеза ООН 2014 года запрещает без его согласия изменение мандата вооружённых сил Косова. То есть, косовская армия - вне закона. Кроме того, в воздухе повис главный вопрос: а против кого готовят эту армию?

"Планируется создание трёх полков в этой армии, и один из них будет на севере Косово. И вот отталкиваясь от этого факта можно сказать, что главная задача создания этой армии - это интеграция всех земель с большинством даже сербского населения в состав Косова, чтобы они жили по косовским законам, чтобы там больше не было сербской администрации", - рассуждает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Это значит, что Белград в случае провокаций вынужден будет реагировать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что время для создания армии косовары выбрали не самое удачное. Правда, это всё, на что оказались готовы европейцы. Никто не стал жёстко осуждать, мягко говоря, сомнительное решение, угрожающее стабильности во всей Европе.

В Москве заявили, что сегодняшнее решение Приштины обернётся крайне тяжёлыми последствиями не только для сербского населения края.

"Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово. На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведётся форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники", - говорится в заявлении МИД.

Соединённые Штаты косовские власти ожидаемо похвалили. Не стоит забывать, что у США в Косове - большая военная база. И свои интересы: как всегда, Вашингтон "за" любую возможность дестабилизации обстановки в Европе, вот и сейчас он готов поддержать создание армии в Косове по стандартам НАТО, и Штаты уже отправили в Приштину дополнительно несколько десятков военных машин альянса. Не приходится сомневаться, как поведут себя американцы в случае прямого военного столкновения сербов и косоваров - бомбардировки НАТО летом 99-го никто не забыл.

Евгения Карих, Евгений Назарюк, Георгий Бабаян, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".