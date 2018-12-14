Загнанный в угол Порошенко нашел новый способ поднять рейтинг

Киев готовит масштабное и стремительное наступление с выходом к российской границе

На Украине через 12 дней истекает срок введенного президентом военного положения и Петр Алексеевич изволят нервничать - с момента вступления указа в силу рост рейтинга произошел только у его главной соперницы Юлии Тимошенко. И значит надо что-то делать. Вопрос - что? Одного бормотания в эфире FOX News о войне - без объявления оной по всем правилам - явно не хватает. Да и потом, если уж настоящий casus belli (формальный повод для объявления войны) не сработал, Россия на войну никак не является, ни таской, ни лаской - придется придумывать что-то новенькое. Так чего ждать от загнанного в угол Порошенко - разбирался корреспондент "ТВ Центра" Александр Огородников.

О том, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией, жителям страны буквально вдалбливают в головы из телевизоров, радиоприемников и утюгов. По улицам пошли военные патрули. Мужчин призывного возраста отправляют в поля отрабатывать навыки защиты Родины.

В разношерстном камуфляже, с оружием, не входящим в классификацию армейского, под руководством АТОшников они штурмуют недостроенные здания. Все это больше напоминает выездные тактические игры, популярные у молодежи.

Энтузиазм разделяют далеко не все. Военные патрули все чаще натыкаются на несознательных украинцев, не желающих бросать семьи, работу и отправляться на защиту "Незалежной".

Войны, анонсированной Порошенко, нет и не предвидится. Простые украинцы это прекрасно понимают. Результаты последних соцопросов похоже расстроили предвыборный штаб Порошенко, официально еще не созданный, но явно существующий. 66% опрошенных смекнули, что военное положение — политтехнология, цель которой - сорвать выборы.

"Трехмесячный марафон "Армия, мова, вира" – "Армия, язык вера" - не дал никакого результата. Гора родила мышь. 1% прибавки. В то время как у Юлии Тимошенко — около пяти. Естественно, это становится предметом головной боли и невроза Банковой. Учитывая, что Петр Алексеевич человек способный, но с очень специфической моральной планкой, точнее ее полным отсутствием, поэтому начали искать сильнодействующее средство", - прокомментировал политолог Андрей Золотарев.

Война, действительно, могла бы стать таким средством. Но, вот беда, никто не нападает. Порошенко обращается к президенту Путину, до которого так и не смог дозвониться, через американский FOX News.

"Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом атаковали в международных водах украинские военные суда", - сказал он.

В Кремле это заявление прокомментировали сдержанно, напомнив, что украинские суда задержали в российских территориальных водах.

Поездка Порошенко в Брюссель к генсеку НАТО тоже не принесла никаких видимых результатов. По итогам встречи стороны произнесли лишь общие и уже привычные слова о недолжном поведении России. А вот как дальше собирается вести себя Украина, рассказали в МИД России. На линии соприкосновения с ЛДНР Киев готовит масштабное и стремительное наступление с выходом к российской границе.

"Планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку. Ее пополнение силами и средствами осуществлялось ВСУ на протяжении последних месяцев, о чем, кстати, неоднократно сообщалось СММ ОБСЕ. Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Разведка Донецкой народной республики тоже приводит тревожные данные. Ударная группа ВСУ, готовящаяся к нападению, это 12 тысяч штыков, более 50 танков, несколько десятков систем залпового огня "Смерч". Блицкриг намечен на конец этой недели.

"Петру Алексеевичу очень, конечно, хочется остаться президентом, а для этого ему нужно это обосновать перед заказчиками. Он должен показать, что он может довести до конца свою миссию. То есть совершить все необходимые преступления, которые нужно совершить — зачистить Донбасс, начать войну с Россией и так далее. Ему нужно доказать, что он тоже хороший, качественный, вполне выгодный палач. Вот, как он будет это делать, я не знаю, но думаю, будет искать способы", - уверен политолог Роман Носиков.

По замыслу Киева, резкое обострение ситуации на Донбассе убьет несколько зайцев сразу. Это оправдает продление военного положения, причем на территории уже всей страны, что позволит вообще отменить выборы. И это повысит рейтинг Порошенко, как главнокомандующего, который защищает "ридну украину" от пророссийских оккупантов. Но просто двинуть вперед танки Порошенко не может — всем будет понятно, что к чему. Поводом для военных действий должна стать провокация, и уже называется возможное место – Мариуполь, хранилище химикатов, где псевдоополченцы устроят теракт, который немедленно снимут правильные телеканалы.

Впрочем, есть и другие варианты. Если не сложится в Мариуполе и атаки вдоль берега Азовского моря, можно попробовать уже отработанную схему.

"Если что-то работает, почему это нельзя повторять? У Украины, конечно, флот небольшой, но еще на пару провокаций хватит. Когда закончится флот, можно подумать об авиации. В конце концов, есть еще и сухопутные войска. Потом есть еще СБУ, они еще не все сдались в плен. Таким образом, можно будет не только повторять необходимые события для того, чтобы вводить чрезвычайное положение и его продлевать и продлевать санкции и так далее, но и избавляться от лишних ртов, потому что их в плену будет кормить Путин", - сказал Носиков.

Более того, подобную провокацию можно повторить даже после того, как закончится режим военного положения. Порошенко объявит начало предвыборной кампании, продемонстрирует свое стремление к ее проведению, как снова случится что-то, что не позволит украинцам осуществить демократическую процедуру.

"Получить, собственно, спустя месяц получить какое-то событие негативного толка. И указать, что: вот, видите, пока было военное положение, все было хорошо. А как только мы военное положение отменили, начались провокации. И тогда бы степень доверия к таким действиям, возможно, была бы на порядок выше", - заявил политолог Андрей Золотарев.

Пока рейтинг Порошенко не дает ему рассчитывать даже на второй тур, варианты могут быть какими угодно. Десять областей, где ввели военное положение, на прошлых выборах голосовали за нынешнего президента неохотнее всего.

Теперь же на полном серьезе в Верховной Раде рассматривают вариант закона, который позволил бы провести выборы в условиях военного положения. Украинская демократия не знает границ.

Александр Огородников. Татьяна Каминская. Александр Званцев. "В Центре событий".