"Троллей" уличили в желании помешать Порошенко

СБУ придумала очередной способ придраться к России

Сотрудники Службы безопасности Украины призвали украинских пользователей Facebook и Twitter быть внимательнее. Они утверждают, что российские спецслужбы массово пытаются через эти социальные сети вмешаться в выборы на Украине.

Для этого российская сторона якобы привлекла ООО "Агентство Интернет Исследований". Оно, как утверждает СБУ, может быть причастно к "разведывательно-подрывной деятельности России и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира".

"СБ Украины получила информацию, что накануне президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году до граждан нашей страны от этой российской "фабрики троллей" начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц. В них за денежное вознаграждение украинским пользователям предлагается предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter для якобы распространение через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов", - подчеркивается на сайте СБУ.

Однако на самом деле, как заявляют в украинской Службе безопасности, права доступа к аккаунтам украинцев в соцсетях будут использованы российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на Украине. Также они якобы намерены манипулировать общественным сознанием и вмешиваться в предвыборные процессы. Кроме того, СБУ обвиняет Россию в намерении распространить антиукраинские материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве.

В октябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет сорвать выборы главы государства на Украине. По его словам, российская сторона якобы намерена это делать через дезинформацию и кибератаки.

Между тем, рейтинг Порошенко и так неуклонно падает. По мнению экспертов, в ходе предстоящих в марте 2019 года выборов президента действующий украинский лидер даже не пройдет во второй тур. Таким образом, деятельность "фабрики троллей", о которой заявили в СБУ, может помешать ему изменить ситуацию для себя к лучшему.

Ряд специалистов считает, что для спасения украинскому президенту нужна еще одна провокация наподобие той, что он устроил в Керченском проливе 25 ноября. В тот день российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу и опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.