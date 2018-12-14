На МКАД произошло страшное ДТП со смертельным исходом

Водитель иномарки не успел затормозить и врезался в фуру

На 91-м километре МКАД произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате аварии один человек погиб и один получил ранение.

Предварительно известно, что легковой автомобиль Opel наехал на фуру Renault. Водитель не справился с управлением, не успев затормозить.

ДТП произошло около 15:00 мск в районе Осташковского шоссе, сообщил РИАМО дежурный офицер столичного ГИБДД. Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.

Ранее в Ступине произошла смертельная авария. В залетевшей под фуру легковушке выжил только двухлетний ребенок.