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На МКАД произошло страшное ДТП со смертельным исходом

19:12
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Водитель иномарки не успел затормозить и врезался в фуру

На 91-м километре МКАД произошло страшное ДТП с летальным исходом. В результате аварии один человек погиб и один получил ранение.

Предварительно известно, что легковой автомобиль Opel наехал на фуру Renault. Водитель не справился с управлением, не успев затормозить.

ДТП произошло около 15:00 мск в районе Осташковского шоссе, сообщил РИАМО дежурный офицер столичного ГИБДД. Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.

Ранее в Ступине произошла смертельная авария. В залетевшей под фуру легковушке выжил только двухлетний ребенок.

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