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В парках и метро: Появились детали новогоднего поздравления Путина

19:59
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Новогоднее поздравление президента России прозвучит в метро и парках

Президент России Владимир Путин поздравит москвичей и гостей столицы с Новым годом в метро. Традиционное поздравление главы государства будут транслировать не только с экранов телевизоров, но и на эскалаторах.

Речь Путина зазвучит в метро ровно в полночь, рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка", в новогоднюю ночь поздравление президента также будут транслировать в московских парках. Речь Путина услышат и увидят 31 декабря перед боем курантов на медиаэкранах.

Ранее в пятницу в Москве открылся главный зимний фестиваль - "Путешествие в Рождество". Он будет проходить с 14 декабря по 13 января. В городе заработали 78 фестивальных площадок, две трети из которых расположены за пределами центральной части города.

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