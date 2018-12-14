В парках и метро: Появились детали новогоднего поздравления Путина

Новогоднее поздравление президента России прозвучит в метро и парках

Президент России Владимир Путин поздравит москвичей и гостей столицы с Новым годом в метро. Традиционное поздравление главы государства будут транслировать не только с экранов телевизоров, но и на эскалаторах.

Речь Путина зазвучит в метро ровно в полночь, рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка", в новогоднюю ночь поздравление президента также будут транслировать в московских парках. Речь Путина услышат и увидят 31 декабря перед боем курантов на медиаэкранах.

Ранее в пятницу в Москве открылся главный зимний фестиваль - "Путешествие в Рождество". Он будет проходить с 14 декабря по 13 января. В городе заработали 78 фестивальных площадок, две трети из которых расположены за пределами центральной части города.