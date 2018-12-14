Китай устал воевать с Трампом

КНР готова предложить США большую сделку

Президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Китая растет гораздо медленнее, чем ожидалось. Это вынудило Пекин пойти на сделку с Вашингтоном, чтобы прекратить торговую войну.

"Китай хочет заключить большую и всестороннюю сделку. Это может произойти, и довольно скоро!" — написал хозяин Белого дома в своем Twitter. Он добавил, что на фоне Китая, у США дела идут очень хорошо.

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.

Ранее 14 декабря комитет по пошлинам при Госсовете КНР сообщил, что Пекин заморозит введение дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих из Соединенных Штатов. Решение будет действовать до 31 марта 2019 года.

В начале декабря Дональд Трамп встретился на полях саммита G20 в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились, что Вашингтон не будет снова повышать тарифы на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Также лидеры решили предпринять шаги в течение трех месяцев для заключения торгового соглашения между двумя государствами.

Торговая война между США и Китаем началась в первой половине 2018 года. С тех пор Вашингтон и Пекин повышают торговые пошлины на различные товары друг для друга. В частности, США ввели дополнительные таможенные пошлины на товары из КНР на сумму в 250 миллиардов долларов. В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американские товары на сумму в 110 миллиардов долларов.