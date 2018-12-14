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Китай устал воевать с Трампом

21:13
  • пятница
  • 14 декабря 2018

КНР готова предложить США большую сделку

Президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Китая растет гораздо медленнее, чем ожидалось. Это вынудило Пекин пойти на сделку с Вашингтоном, чтобы прекратить торговую войну.

"Китай хочет заключить большую и всестороннюю сделку. Это может произойти, и довольно скоро!" — написал хозяин Белого дома в своем Twitter. Он добавил, что на фоне Китая, у США дела идут очень хорошо.

Ранее 14 декабря комитет по пошлинам при Госсовете КНР сообщил, что Пекин заморозит введение дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих из Соединенных Штатов. Решение будет действовать до 31 марта 2019 года.

В начале декабря Дональд Трамп встретился на полях саммита G20 в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились, что Вашингтон не будет снова повышать тарифы на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Также лидеры решили предпринять шаги в течение трех месяцев для заключения торгового соглашения между двумя государствами.

Торговая война между США и Китаем началась в первой половине 2018 года. С тех пор Вашингтон и Пекин повышают торговые пошлины на различные товары друг для друга. В частности, США ввели дополнительные таможенные пошлины на товары из КНР на сумму в 250 миллиардов долларов. В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американские товары на сумму в 110 миллиардов долларов.

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