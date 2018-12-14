Жертвы Кокорина и Мамаева отделались легкими травмами

Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу скандальных футболистов

Потерпевшие по делу о драке в Москве с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина получили легкие травмы. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Каких-либо тяжких последствий не выявлено. Кроме того, теперь официально известно, что один из потерпевших - Сергей Гайсин, который находился в кафе вместе с чиновником Минпромторга Денисом Паком - никакого вреда для здоровья не получил.

Как сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов, все обвиняемые и их защита ознакомились с результатами судмедэкспертиз. "Экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью", - сказал он.

Бушманов считает, что после завершения экспертизы у футболистов появилась возможность выйти из-под ареста. "Основные следственные действия по делу подходят к концу. Это одно из оснований необходимости отпустить ребят из-под ареста", - добавил он.

Ранее адвокат Александра Кокорина предупредил, что футболист может выйти из СИЗО калекой. Незадолго до ареста Кокорин перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии, поэтому без тренировок в скором времени он не сможет ходить без костылей.

В октябре футболисты и их приятели избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.