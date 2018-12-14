ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвы Кокорина и Мамаева отделались легкими травмами

21:05
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу скандальных футболистов

Потерпевшие по делу о драке в Москве с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина получили легкие травмы. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Каких-либо тяжких последствий не выявлено. Кроме того, теперь официально известно, что один из потерпевших - Сергей Гайсин, который находился в кафе вместе с чиновником Минпромторга Денисом Паком - никакого вреда для здоровья не получил.

Как сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов, все обвиняемые и их защита ознакомились с результатами судмедэкспертиз. "Экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью", - сказал он.

Бушманов считает, что  после завершения экспертизы у футболистов появилась возможность выйти из-под ареста. "Основные следственные действия по делу подходят к концу. Это одно из оснований необходимости отпустить ребят из-под ареста", - добавил он.

Ранее адвокат Александра Кокорина предупредил, что  футболист может выйти из СИЗО калекой. Незадолго до ареста Кокорин перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии, поэтому без тренировок в скором времени он не сможет ходить без костылей.

В октябре футболисты и их приятели избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Читайте также:
Новости по теме
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Кирилл Кокорин и Павел Мамаев
Кирилл Кокорин и Павел Мамаев
Отцы Кокорина и Мамаева
Отцы Кокорина и Мамаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.