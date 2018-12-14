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На дне: Порошенко стал худшим кандидатом в президенты

21:28
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Украинский лидер вновь возглавил президентский антирейтинг

За четыре месяца до президентских выборов социологи констатируют невысокие шансы Петра Порошенко переизбраться на должность.

В пятницу стало известно, что действующий президент Украины возглавил антирейтинг среди возможных кандидатов на пост главы государства сразу в пяти областях страны - Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской.

По данным опроса "Портреты регионов" социологической группы "Рейтинг", за действующего президента не проголосовали бы в Одесской области 75% опрошенных, Ровенской – 40%, Житомирской – 38%, Кировоградской и Черкасской по 60% респондентов. На публикацию антирейтинга обратило внимание агентство РИА Новости.

Ранее в пятницу Порошенко объявили "мертвым". "Яндекс" выдал поисковой результат, в котором Порошенко якобы умер 11 декабря 2018 года. К настоящем моменту информацию исправили.

Следующие президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. После этого осенью состоятся парламентские выборы.

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