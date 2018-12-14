ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Люди в масках напали на киевский Институт сердца

22:56
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Радикалы принесли с собой оружие

В Киеве собрание коллектива Института сердца оказалось сорвано из-за нападения молодых людей в масках. Они затеяли потасовку и начали угрожать персоналу.

Как рассказал директор института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров, во время собрания в зал пришла некая "девочка" и начала снимать собрание врачей. Однако так делать нельзя, напомнил профессор. Об этом сообщили пришедшей девушке и попросили ее убрать запись.

Неожиданно, "шпионка" попыталась убежать. На место происшествия вызвали охрану, а затем - полицию. Но пока она ехала, в здание ворвались несколько людей в масках. По словам Тодурова, они начали всем угрожать и попытались устроить потасовку. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей спокойствия. При обыске у одного из незваных гостей было найдено холодное оружие, у второго газовый баллончик, а у третьего – боевые патроны.

Профессор отметил в Facebook, что в здание ворвались еще радикалы. При попытке покинуть больницу,  они оскорбляли и называли его сепаратистом.

"Говорят, что я домой не доеду, что я сепаратист, и так далее. Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей. В клинике находится 200 человек, тяжелых больных", - подчеркнул директор Института.

По словам профессора, в соцсетях уже появились призывы кураторов "визитеров" подтягиваться и блокировать Институт сердца. При этом он подчеркнул, что агрессивные действия задержанных и блокирующих оказывают эмоциональное давление на пациентов. Это может привести к повторным сердечным приступам у них и, как следствие, смертям.

Позднее Тодуров связал произошедшее с предстоящими президентскими выборами.

Между тем, сайт украинских "Вестей" сообщает, что радикалы хотели напомнить о том факте, что в Институте сердца лечился Юрий Крысин, которого обвиняют в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Сам Тодуров отметил, что Крысин не является его другом. Обвиняемый в убийстве Веремия, по его словам, пробыл в больнице несколько часов, когда проходил обследование. От суда, по собственным словам Крысина, он якобы не прятался.

Сотрудник украинских СМИ был убит в ночь на 19 февраля. Радикалы избили его за то, что он их снимал на улице во время майдана. После этого он получил выстрел в спину. Веремий скончался в реанимации.

Новости по теме
Украинские радикалы
Украинские радикалы
Хирург Институт сердца Борис Тодуров
Хирург Институт сердца Борис Тодуров
Полиция Киева на месте нападения украинских радикалов на Институт сердца
Полиция Киева на месте нападения украинских радикалов на Институт сердца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.