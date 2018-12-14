Люди в масках напали на киевский Институт сердца

Радикалы принесли с собой оружие

В Киеве собрание коллектива Института сердца оказалось сорвано из-за нападения молодых людей в масках. Они затеяли потасовку и начали угрожать персоналу.

Как рассказал директор института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров, во время собрания в зал пришла некая "девочка" и начала снимать собрание врачей. Однако так делать нельзя, напомнил профессор. Об этом сообщили пришедшей девушке и попросили ее убрать запись.

Неожиданно, "шпионка" попыталась убежать. На место происшествия вызвали охрану, а затем - полицию. Но пока она ехала, в здание ворвались несколько людей в масках. По словам Тодурова, они начали всем угрожать и попытались устроить потасовку. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей спокойствия. При обыске у одного из незваных гостей было найдено холодное оружие, у второго газовый баллончик, а у третьего – боевые патроны.

Профессор отметил в Facebook, что в здание ворвались еще радикалы. При попытке покинуть больницу, они оскорбляли и называли его сепаратистом.

"Говорят, что я домой не доеду, что я сепаратист, и так далее. Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей. В клинике находится 200 человек, тяжелых больных", - подчеркнул директор Института.

По словам профессора, в соцсетях уже появились призывы кураторов "визитеров" подтягиваться и блокировать Институт сердца. При этом он подчеркнул, что агрессивные действия задержанных и блокирующих оказывают эмоциональное давление на пациентов. Это может привести к повторным сердечным приступам у них и, как следствие, смертям.

Позднее Тодуров связал произошедшее с предстоящими президентскими выборами.

Между тем, сайт украинских "Вестей" сообщает, что радикалы хотели напомнить о том факте, что в Институте сердца лечился Юрий Крысин, которого обвиняют в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Сам Тодуров отметил, что Крысин не является его другом. Обвиняемый в убийстве Веремия, по его словам, пробыл в больнице несколько часов, когда проходил обследование. От суда, по собственным словам Крысина, он якобы не прятался.

Сотрудник украинских СМИ был убит в ночь на 19 февраля. Радикалы избили его за то, что он их снимал на улице во время майдана. После этого он получил выстрел в спину. Веремий скончался в реанимации.