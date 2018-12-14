Меркель увязала беспорядки во Франции с проявлением демократии

Канцлер ФРГ отметила, что проявление насилия - это монополия государства

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала протесты "желтых жилетов" во Франции, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией, "частью демократии".

Своим мнением по поводу беспорядков в Париже и других городах Франции, которые не утихают уже больше месяца, Меркель поделилась с журналистами в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

"Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится и то, что не должно быть насилия. Применение силы - это монополия государства", - сказала немецкий политик.

У других лидеров стран Евросоюза акции протеста во Франции вызвали иронию. Так, некоторые из них в кулуарах саммита в Брюсселе заметили, что в их странах используют желтые жилеты по прямому назначению.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста. Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на топливо, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда.