Задержанный украинский моряк сделал заявление

Небылица рассказал "правду"

Адвокат Николай Полозов сообщил, что командир украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, который был задержан в Керченском проливе, считает себя военнопленным. Он добавил, что моряка посетил представитель защиты задержанных Эмиль Курбединов.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным", - написал Полозов.

Курбединов отметил, что Небылица выглядит бодро и даже улыбается. За время нахождения в СИЗО "Лефортово" его четыре раза переводили в другие камеры. в настоящий момент он сидит с человеком по имени Мухамед.

"Отношения нормальные, но особо не общаются", - добавил Полозов.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. В тот день российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших границу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. На борту находились 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения при задержании.

По словам начальника следственного управления ФСБ России Михаила Шишова, украинская сторона теперь пытается представить задержанных, как военнопленных. Тем не менее, Россия обвиняет их в совершении уголовного преступления. Также он подчеркнул, что согласно Конвенции об обращении с военнопленными арестованные моряки не могут считаться военнопленными. Причина в том, что Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны.