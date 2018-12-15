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Глава Пентагона "онемел" после предложения Шойгу

10:54
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Вашингтон грубо проигнорировал призыв Москвы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис до сих пор не ответил на предложение министра обороны России Сергея Шойгу обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона направила два обращения Соединенным Штатам еще три дня назад.

Как рассказал официальный представитель российского Минобороны, в первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на территории в Сирии, подконтрольной США. А во второй ноте глава российского военного ведомства предложил американскому коллеге провести обсуждение разногласий по ДРСМД. Шойгу подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки.

Однако за все это время от главы Пентагона не последовало даже формальной реакции, передает РИА Новости. В соцсетях уже шутят, что Джеймс Мэттис попросту онемел от предложения.

США продолжают обвинять нашу страну в якобы нарушении условий договора. Именно под этим предлогом Штаты собираются выйти из соглашения. В Москве настаивают, что Вашингтон просто ищет, на кого переложить ответственность. Разработка новых вооружений, попадающих под РСМД, была заложена в бюджете Пентагона задолго до того, как американская сторона заявила о своих намерениях. Россия подчёркивает, что выход США из сделки подорвёт глобальную безопасность. В связи с этим наше постпредство при ООН направило в Генассамблею всемирной организации проект резолюции в поддержку документа.

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