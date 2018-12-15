Глава Пентагона "онемел" после предложения Шойгу

Вашингтон грубо проигнорировал призыв Москвы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис до сих пор не ответил на предложение министра обороны России Сергея Шойгу обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона направила два обращения Соединенным Штатам еще три дня назад.

Как рассказал официальный представитель российского Минобороны, в первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на территории в Сирии, подконтрольной США. А во второй ноте глава российского военного ведомства предложил американскому коллеге провести обсуждение разногласий по ДРСМД. Шойгу подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки.

Однако за все это время от главы Пентагона не последовало даже формальной реакции, передает РИА Новости. В соцсетях уже шутят, что Джеймс Мэттис попросту онемел от предложения.

США продолжают обвинять нашу страну в якобы нарушении условий договора. Именно под этим предлогом Штаты собираются выйти из соглашения. В Москве настаивают, что Вашингтон просто ищет, на кого переложить ответственность. Разработка новых вооружений, попадающих под РСМД, была заложена в бюджете Пентагона задолго до того, как американская сторона заявила о своих намерениях. Россия подчёркивает, что выход США из сделки подорвёт глобальную безопасность. В связи с этим наше постпредство при ООН направило в Генассамблею всемирной организации проект резолюции в поддержку документа.