В смертельном ДТП под Красноярском автобус отбросил в кювет фуру

Среди погибших – 18-летний студент

Крупное ДТП с участием рейсового автобуса и фуры произошло в Назаровском районе Красноярского края. Погибли четыре человека. Травмы получили 19 пассажиров.

Сообщение о лобовом столкновении на одной из автодорог Красноярского края поступило на пульт дежурного около 21:00 в пятницу. Грузовой автомобиль, перевозивший мешки с мукой, влетел в рейсовый автобус. Четыре человека - оба водителя, сменщик и пассажир - 18 летний студент возвращавшийся на выходные домой – погибли, сообщает "ТВ Центр".

Автобус выполнял регулярный рейс из Красноярска в город Ужур и проделал уже почти две трети пути. По свидетельствам пассажиров, водитель предвидел аварию и перед самым столкновением круто ушёл вправо. Однако избежать трагедии не удалось.

Удар оказался такой силы, что грузовик отбросило в кювет. Искореженную кабину большегруза и салон автобуса пришлось несколько часов разрезать с помощью гидравлических инструментов. 19 пассажиров, в том числе троих детей, отправили в ближайшие больницы. Наиболее тяжёлых - с переломами и черепно-мозговыми травмами – в субботу с помощью санавиации доставят в Красноярск.

"Причиной ДТП, на наш взгляд, могли послужить неправильные действия водителей. Для установления механизма ДТП будут назначены незамедлительно экспертизы - автотехническая экспертиза, трасологическая экспертиза, - по заключениям которой можно будет вывод сделать о виновности того или иного лица", - рассказала заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.

В каком техническом состоянии находились транспортные средства, прошли ли сами водители перед рейсом медицинские осмотры, следователям предстоит выяснить. Однако известно, что в момент аварии, которая произошла к тому же в тёмное время суток, была плохая видимость.

Ветер со снегом, местами гололедица - зима не балует и жителей Волгограда. Там водителям грузовиков пришлось провести в пробке почти сутки. Чистить в эту ночь вышли 80 машин спецтехники. К утру движение на трассе удалось восстановить, а волгоградский аэропорт вновь дал разрешение на взлёт и посадку.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".