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Возвращение Ту-160 из Венесуэлы попало на видео

12:23
  • суббота
  • 15 декабря 2018

​Российские летчики ответили на заявления американских дипломатов о "белых лебедях"

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на базу после учений в Венесуэле. Полёт проходил в строгом соответствии с Международными правилами и под пристальным вниманием натовских ВВС.

Еще до рассвета "белые лебеди" вернулись домой. Преодолев 12 тысяч километров над акваторией Атлантического океана, наши стратегические ракетоносцы приземлились на аэродроме базирования. Экипажи встречали: хлебом и солью, сообщает "ТВ Центр"

"Авиационная техника работала безупречно, экипажи все живы, здоровы и рады вернуться домой на родину. Все мероприятия, которые были поставлены, выполнены на "отлично", - отметил командир 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии, полковник гвардии Олег Пчела.

В ходе учений вместе с коллегами из Венесуэлы российские военные летчики выполнили плановый полет над акваторией Карибского моря. Это важный опыт пилотирования в районе экватора в зоне высоких температур и влажности. Совместные маневры были настолько успешными, что, кажется, произвели большое впечатление и на соседей. Узнав, о прилете "белых лебедей" из России в южную Америку, госсекретарь США Майкл Помпео стал прикидывать расходы на такие учения, назвав их "бесполезной тратой денег". А находящийся  в соседней Колумбии американский посол Кевин Уитакер отметил, что российские военные самолеты напоминают "экспонаты из музея". 

Российские летчики  в ответ привели характеристики Ту - 160, которые не просто являются самыми быстрыми и мощными. По боевым качествам сопоставимых аналогов в странах НАТО нет. А после плановой модернизации "белые лебеди" станут  еще стремительнее. Венесуэльские коллеги опыт работы с такой техникой оценили весьма высоко. Вручив награды российским лётчикам.

Совместные учения - это и возможность для обмена опытом. Российские военные пригласили коллег из Латинской Америки на международные авиационные соревнования, которые проводятся у нас ежегодно.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Стратегические бомбардировщики Ту-160 "Андрей Туполев" ВКС России
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Бомбардировщик Ту-160 ВКС России
Бомбардировщик Ту-160 ВКС России
Летчики ВКС России и ВВС Венесуэлы на фоне стратегических бомбардировщиков Ту-160
Летчики ВКС России и ВВС Венесуэлы на фоне стратегических бомбардировщиков Ту-160
Полёт стратегического бомбардировщика Ту-160
Полёт стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Бомбардировщик Ту-160 ВКС России
Бомбардировщик Ту-160 ВКС России
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