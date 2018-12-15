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Врачи назвали самый эффективный способ борьбы с гриппом

12:59
  • суббота
  • 15 декабря 2018

В столице прошла конференция с участием детских инфекционистов

Как защитить себя и детей в период простудных заболеваний? Об этом говорили на конференции в Москве детские инфекционисты со всей страны, передает "ТВ Центр"

Лучшими средствами защиты, по мнению врачей, остается своевременная вакцинация, а в случае проявления первых признаков гриппа или ОРВИ, прием противовирусных препаратов на основе рекомбинантного интерферона.

"Интерфероны - это эндогенные молекулы, которые природой созданы в течение миллионов лет эволюции, они обладают противовирусной активностью в отношение любых типов вирусов, вот что их отличает от химиопрепаратов, которые сейчас часто используются", - заявил научный руководитель ФГУП "Государственный НИИ особо чистых препаратов" ФМБА России Андрей Симбирцев.

"Единственным природным противовирусным препаратом, придуманной самой природой, являются интерфероны и уникальные, разработанные только в России, лекарственные формы местного применения являются надёжным, эффективным средством профилактики и лечения любых вирусных инфекций", - заявил кандидат биологических наук, ведущий специалист биотехнологической компании Тарас Николаев.

По мнению специалистов, эффективность препаратов интерферона доказана многочисленными клиническими исследованиями и многолетним опытом применения в медицинской практике.  Кроме того, лекарства с содержанием рекомбинантного интерферона разрешены к применению и взрослым, в том числе беременным женщинам, и детям с первых дней жизни.

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