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В Москве полицейский остановил прохожего и получил ножом в грудь

11:16
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Сотрудник правоохранительных органов спасся благодаря бронежилету

Стандартная проверка документов у прохожих в Москве едва не закончилась фатально для сотрудника полиции. Он остановил мужчину и попросил предъявить удостоверение личности.

Однако в ответ прохожий вытащил нож и нанес полицейскому удар в область сердца. После этого нападавшего задержали.

Инцидент произошел на Лесной улице, передает ТАСС вечером, 14 декабря. Сотрудник полиции не пострадал только благодаря обмундированию. Он находился при исполнении и носил бронежилет.

Как заявила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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