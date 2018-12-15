В Москве полицейский остановил прохожего и получил ножом в грудь

Сотрудник правоохранительных органов спасся благодаря бронежилету

Стандартная проверка документов у прохожих в Москве едва не закончилась фатально для сотрудника полиции. Он остановил мужчину и попросил предъявить удостоверение личности.

Однако в ответ прохожий вытащил нож и нанес полицейскому удар в область сердца. После этого нападавшего задержали.

Инцидент произошел на Лесной улице, передает ТАСС вечером, 14 декабря. Сотрудник полиции не пострадал только благодаря обмундированию. Он находился при исполнении и носил бронежилет.

Как заявила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.