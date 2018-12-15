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Новое уголовное дело: Бутину хотят тайно вывезти из тюрьмы в США

11:39
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Россиянка может дать новые показания

Обвиняемая в работе иностранным агентом в США Мария Бутина готова дать показания по еще одному делу. Теперь федеральная прокуратура Вашингтона подала в суд ходатайство о тайном перемещении россиянки для того, чтобы она дала новые показания.

По данным интернет-издания The Daily Beast, непубличное прошение прокуратуры приобщили к делу Бутиной 14 декабря. Тем не менее, из-за ошибки оно стало доступно в базе данных суда на короткое время. О каком именно уголовном деле идет речь, неизвестно.

В документе утверждалось, что детали о ее перемещении из тюрьмы и обратно не могут быть опубликованы, передает ТАСС. Причина в том, что раскрытие этой информации представляет угрозу для подсудимой и общества, так как, информация может быть использована физическими или юридическими лицами. Они могут попытаться запугать или навредить Бутиной и помешать ее дальнейшему сотрудничеству с правоохранительными органами США.

13 декабря Мария Бутина пошла на сделку со следствием. Он признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США.

Власти США обвиняют россиянку в том, что она работала агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В Москве заявили, что поддержат любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

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Иллюстрация с заседания суда по делу Марии Бутиной
Иллюстрация с заседания суда по делу Марии Бутиной
МИД России
МИД России
Мария Бутина
Мария Бутина
Иллюстрация с заседания суда по делу Марии Бутиной
Иллюстрация с заседания суда по делу Марии Бутиной
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