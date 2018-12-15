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Опухший Порошенко вышел к толпе украинцев

17:52
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Соцсети в очередной раз высмеяли президента Украины

Украинский лидер Петр Порошенко пребывает явно не в лучшей форме, судя по фотографиям и видеозаписям, которые были сделаны в центре Киева. Там проходит так называемый "объединительный собор".

В последнее время президент Украины действительно выглядел неважно. Но на этот раз он и вовсе вышел к народу с "помятым" лицом и огромными мешками под глазами, а также глубокими морщинами на лбу.

До этого Порошенко неоднократно обвиняли в появлении на публике в нетрезвом виде. В частности, это произошло, когда украинский президент запускал скоростной поезд Киев – Борисполь. Тогда многие пользователи соцсетей предположили, что Порошенко, судя по видео, находится в запое.

Между тем, бывший советник главы украинского МВД Илья Кива рассказал, что нынешний украинский лидер "не просыхал" во время Евромайдана.

При этом, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что Порошенко, вопреки слухам, много не пьет. Но среди алкогольных напитков предпочитает французские и итальянские вина.

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