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На Украине неизвестные захватили Винницкий собор

13:07
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Это произошло сразу после утреннего богослужения

Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ оказался захвачен неизвестными. Это произошло утром, 15 декабря.

Сразу после утреннего богослужения к собору подъехали около 20 молодых людей. Все они были спортивного телосложения. Они вторглись на территорию комплекса и отобрали у охраны ключи от всех помещений. Представителям УПЦ они сказали забирать свои вещи и уходить.

Как сообщает Союз православных журналистов, управляющий Винницкой епархией митрополит Винницкий и Барский Симеон был единственным архиереем, не подписавшим Постановление Архиерейского Собора УПЦ, осудившее планы Константинополя создать на Украине церковь, независимую от Москвы.

Между тем, митрополит Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) прибыли в Софийский собор. Там проходит так называемы "объединительный собор". На нем планируется утвердить новую поместную церковь и выбрать ее предстоятеля. Он уже начал заседание, передает ТАСС. К началу мероприятия в храм приехал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что националисты и радикалы могут напасть на Киево-Печерскую лавру и устроит там кровавую баню. В связи с этим он призвал власти Украины взять под охрану все церковные объекты.

Ранее радикалы уже пытались устроить захват монастырей и храмов на Украине. В частности, в ноябре в Киеве они пытались штурмом взять Михайловский собор. А в сентябре радикалы устроили драку в Свято-Троицком храме на западе Украины. Им удалось захватить церковь и сменить замки в здании. Пострадали несколько человек, в том числе настоятель.

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