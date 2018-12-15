Ученый предоставил видеодоказательство существования НЛО

​Объект пролетел над Нью-Йорком

В Сети идет бурное обсуждение видеозаписи, на которой представлен таинственный летающий объект, без крыльев. По мнению уфолога Скотта Уоринга, можно говорить о доказательствах существования инопланетян в штате Нью-Йорк в США.

На видео НЛР проносится в небе со сверхзвуковой скоростью. Внешне он похож на диск, с темной расцветкой.

Пользователи утверждают, что это точно не пассажирский самолет, сообщает РИА Новости. Как отметил Уоринг, это точно не птица или дрон, так как объект пролетал за облаком.

В последнее время пользователи Сети все чаще сообщают о появлении НЛО в разных частях Земли и Солнечной системы. Некоторые уже заподозрили NASA в сокрытии информации о пришельцах.