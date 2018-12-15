Подвиг Овечкина сделал его первой звездой дня в НХЛ

​Россиянин оформил второй хет-трик подряд

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин стал главным героем матча команды против "Каролины". Встреча в рамках НХЛ завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 6:5 по буллитам.

Российский форвард в этом матче отметился тремя голами. Интересно, что Овечкин делает хет-трик уже вторую игру подряд. В прошлый раз от его клюшки трижды пострадали ворота "Детройт Ред Уингз".

Этот успех помог россиянину стать первой звездой дня в НХЛ, передает "Спорт-Экспресс". Вторым стал нападающий "Виннипега" Майк Шайфли, а третьим – форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Сам Овечкин заявил, что просто старается делать свою работу.

"Все хотят забивать голы, в НХЛ это нелегко. Мне повезло, что я играю с отличными партнерами, которые помогают мне, а я просто делаю свою работу", – приводит его слова Sports.ru.