"Желтые жилеты" начали штурм Елисейских полей

​Полиция задержала 60 активистов

Во французской столице топлы "жёлтых жилетов" начали прорыв к Елисейским полям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники акции против повышения цен на топливо собираются в разных точках Парижа и колоннами выдвигаются в центр города. Его перекрыли. На дорогах выставлен полицейский кордон. Стянута тяжёлая техника. Несколько сотен человек уже прорвались через заграждения. Но силовики пока не вмешиваются, а только сопровождают митингующих.

А вот у Триумфальной арки доступ к ней тоже закрыт правоохранители пытались разогнать демонстрантов слезоточивым газом. Однако к собравшимся постоянно присоединяются новые группы протестующих. Власти стараются не допустить повторения массовых беспорядков и погромов. Сообщается о 60 задержанных активистах.