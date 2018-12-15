Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика

Президент обещал ребенку вертолетную экскурсию над Санкт-Петербургом

Владимир Путин встретился с мальчиком Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Он мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и президент России организовал для него такую возможность.

Встречу с ним, а также его отцом и братом глава государства провел в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Путин выпил с ними чая и поздравил с наступающим Новым годом. Они ознакомились с маршрутом предстоящего полёта. После этого Артёму устроят вертолётную экскурсию над городом.

Сам президент отправился Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, которое проходит в этом же дворце, говорится на сайте Кремля.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев в рамках проекта "Мечтай со мной". Участники мероприятия могли взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков. Глава государства решил осуществить мечты пятерых тяжело больных детей. Кроме Артема, он помог Веронике, которая мечтала увидеть мир кино изнутри. Специально для нее Путин организовал экскурсию на "Мосфильм".

Также российский лидер пообещал организовать для еще одной девочки визит на телеканал RT, где она сможет взять интервью у "интересного собеседника". Президент решил пригласить в Москву мальчика, который хочет снять видеоролик о самолёте Ил-96. В столице он познакомит его с лётчиками спецотряда "Россия" и покажет сам самолёт. Еще один ребенок признался, что мечтает пожать руку президенту. Это желание особенно растрогало главу государства.