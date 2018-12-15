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Более 130 человек задержаны за протесты в Париже

19:37
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Всего в акции приняли участие более двух тысяч человек

Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 136 человек. 86 из них поместили под стражу.

В полиции отметили, что в акции во французской столице приняли участие более двух тысяч протестующих. При этом, неделю назад протестовать вышли почти 10 тысяч участников.

Между тем, во всей стране число манифестантов составило 33,5 тысячи участников. Хотя 8 декабря их было 77 тысяч, передает РИА Новости.

Как передает сайт радиостанции "Говорит Москва", парижская полиция применила водомёты для разгона манифестации на Елисейских полях. Также в ход пошел слезоточивый газ. Часть протестующих уже начала расходиться.

Ранее стало известно, что толпы "жёлтых жилетов" начали прорываться к Елисейским полям. Участники акции протестуют против повышения цен на топливо. Протесты проходят во Франции с 17 ноября.

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Более 130 человек задержаны за протесты в Париже
Более 130 человек задержаны за протесты в Париже
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