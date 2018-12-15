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Обязательно сделаю это: Путин о данном Кобзону обещании

18:30
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Президент собрался в цирк

Во время заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин пообщался с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. Тот пригласил главу государства посетить самый крупный цирк в Европе в следующем году, сообщает ТВЦ.ru.

"Иосиф Давыдович (Кобзон, - прим. ред.) многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, к сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это", - подчеркнул президент.

Запашный напомнил, что в 2019 году будет столетие российского цирка. "Я вот вижу, что вы все время что-то себе записываете. Вы можете туда записать: "Надо сходить в цирк", - подчеркнул Запашный.

В ответ Путин рассмеялся и отметил, что уже сделал такую запись.

"Посмотрим, когда это будет удобнее и сделаю это обязательно", - подчеркнул президент.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Президент России приехал проститься с депутатом Госдумы.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношениях главы государства с Кобзоном. По его словам, трагические события, наподобие смерти Народного артиста СССР, Владимир Путин воспринимает с "большой болью". Сам Кобзон, как отметил Песков, всегда использовал любой контакт с главой государства, чтобы "весьма напористо ставить какие-то вопросы о помощи людям, об инициировании каких-то процессов по воспитанию патриотизма".

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