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Более тысячи человек зажгли Елку Победы

19:46
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом москвичей и гостей столицы

В Москве 15 декабря Российский Дед Мороз зажег Елку Победы. Это произошло в Музее Победы. Участниками праздничной новогодней программы стали более тысячи человек.

В ходе театрализованного представления главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса "Нарисуй Елку Победы". Также он поздравил подопечных благотворительных фондов "Спешите, делать добро!" и "Подари жизнь", юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея.

Дед Мороз рассказал о самом любимом и долгожданном празднике, а также пригласил москвичей и гостей столицы на новогодний исторический квест "Елка Победы", сообщает сайт мэрии Москвы.

В этот день для взрослых и детей в музее работали мастер-классы и интерактивные зоны. А еще на специальной тематической площадке гости музея смогли бесплатно отправить новогодние поздравления родным и близким.

Почетными гостями стали заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова.

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Финалистов детского конкурса "Нарисуй Елку Победы"
Более тысячи человек зажгли Елку Победы
Более тысячи человек зажгли Елку Победы
Почта Деду Морозу
Почта Деду Морозу
Почта Деду Морозу
Почта Деду Морозу
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