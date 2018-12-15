Более тысячи человек зажгли Елку Победы

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом москвичей и гостей столицы

В Москве 15 декабря Российский Дед Мороз зажег Елку Победы. Это произошло в Музее Победы. Участниками праздничной новогодней программы стали более тысячи человек.

В ходе театрализованного представления главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса "Нарисуй Елку Победы". Также он поздравил подопечных благотворительных фондов "Спешите, делать добро!" и "Подари жизнь", юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея.

Дед Мороз рассказал о самом любимом и долгожданном празднике, а также пригласил москвичей и гостей столицы на новогодний исторический квест "Елка Победы", сообщает сайт мэрии Москвы.

В этот день для взрослых и детей в музее работали мастер-классы и интерактивные зоны. А еще на специальной тематической площадке гости музея смогли бесплатно отправить новогодние поздравления родным и близким.

Почетными гостями стали заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова.