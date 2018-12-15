Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми

Полиция рассказала подробности отравления в Солсбери

Сотрудники полиции Солсбери Трейси Холлоуэй и Алекс Коллинз рассказали о том, как спасали Сергея и Юлию Скрипалей, которых отравили 4 марта в этом британском городе. По их словам, обнаружив пострадавших в таком состоянии, они решили, что виноваты наркотики.

"Мужчина находился в очень необычном положении. Он сидел на скамейке, одеревенелый, неподвижно глядя в пространство. Он дышал, но не отвечал на вопросы. Под скамейкой было много рвоты", — рассказал Коллинз в интервью The Guardian.

Когда в участок поступил звонок о том, что мужчине и женщине стало плохо, полицейские добрались до места происшествия за две минуты. Первой они обнаружили Юлию Скрипаль. Она лежала на земле. Рядом с ней оказался случайный прохожий, который был доктором. Он оказывал ей помощь, передает ТАСС.

После этого они с трудом поместили Сергея Скрипаля в салон скорой помощи. Его тело настолько одеревенело, что конечности не гнулись.

Между тем, собеседники издания удивились тому факту, что сами не оказались парализованы веществом, отравившим Скрипалей. При этом, еще один полицейский Ник Бейли получил отравление, хотя был в защитном костюме. В частности, Коллинз рассказал, что закончив смену он, переоделся и оставил снятую одежду в гараже. Однако душ не принимал. Спустя два дня с ним связались и попросили доставить все вещи, которые были на нем в тот день, в участок.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что в этом виноваты российские спецслужбы, якобы использовавшие нервно-паралитический газ "Новичок". Москва все эти обвинения отвергает. Позднее Скрипалей выписали из больницы. Однако информации об их состоянии и о том, где они находятся до сих пор нет.