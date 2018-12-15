Порошенко в экстазе: на Украине создана автокефальная церковь

Новую структуру возглавил митрополит Епифаний

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране Украинской поместной автокефальной православной церкви. Об этом он сказал, выйдя из Софийского собора под перезвон колоколов в компании спикера Верховной Рады Андрея Парубия, а также представителя вселенского патриарха митрополита Галльского Эммануила.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - заявил украинский лидер.

Предстоятелем "независимой" православной церкви стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). Об этом объявил со сцены на площади у собора министр культуры Евгений Нищук, передает "Интерфакс".

Между тем, Порошенко отметил, что намеревается поехать в Стамбул с главой "новой церкви" и получить от Константинополя томос об автокефалии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина уже теперь не будет пить, говоря словами (украинского поэта, - прим. ред.) Тараса Шевченко, из московской чаши московской отравы", - сказал президент.

Ранее в субботу в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор". Он организован ради создания на Украине новой поместной православной церкви, которая была бы отделена от Московского патриархата. Формально структура будет иметь статус автокефальной, а фактически ее будет возглавлять Константинопольский патриархат.

Перед этим пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал, что томос об автокефалии будет вручен будущему главе поместной православной церкви 6 января 2019 года. В Константинополе будет совершена божественная литургия, сослужение Константинопольского патриарха Варфоломея и избранного предстоятеля поместной церкви. Им будет Епифаний. После этого ему вручат томос.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии УПЦ. Он отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года. Позднее Синод утвердил проект устава поместной церкви на Украине. С просьбой дать Украине томос об автокефалии в апреле президент страны Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею. Эксперты считают, что таким способом Порошенко пытается поднять свой президентский рейтинг.

Между тем, в РПЦ назвали митинг в поддержку раскрученного киевскими властями "собора раскольников" на Украине трагифарсом. Хотя его и провозгласили как объединительный, ни о каком согласии речи не идёт. На площадь перед Софийским храмом стянули массовку. А священников единственной канонической Украинской православной церкви, которая от участия в "объединительном соборе" отказалась, пытались доставить на мероприятие силой.