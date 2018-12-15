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В РПЦ пожалели несчастный украинский народ

20:15
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Дробление религиозных раскольнических структур в стране продолжится

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит свою работу несмотря на создание в стране автокефальной поместной православной церкви. Также он отметил, что теперь Украину ждет незавидная участь.

"Только если раньше раскольнических ветвей на Украине было две, то в дальнейшем предвидится их дробление и увеличение их количества. И можно только пожалеть несчастный украинский народ, который так терзаем безумной волей своих нынешних временных политических лидеров", - подчеркнул Волков.

Комментируя объявление о создании автокефальной церкви на Украине, Волков отметил, что "раскольники себе выбрали раскольника" новым главой, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране Украинской поместной автокефальной православной церкви. Ее предстоятелем стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).

Перед этим в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор". Он был организован ради создания на Украине новой поместной православной церкви, которая была бы отделена от Московского патриархата. Эта структура формально будет иметь статус автокефальной, а на самом деле ее будет возглавлять Константинопольский патриархат. Томос об автокефалии будет вручен будущему главе поместной православной церкви 6 января 2019 года.

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