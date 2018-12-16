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Все кандитаты в губернаторы Приморья проголосовали на выборах

10:15
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Явка на повторных выборах по состоянию на 15.00 (08.00 мск) достигла 29,53%

В Приморском крае в воскресенье проходят повторные выборы губернатора. Там открылись более 1300 избирательных участков.

За ходом голосования следят около четырех тысяч общественных наблюдателей со всей страны. В списке кандидатов четыре претендента - временно исполняющий обязанности главы региона, самовыдвиженец Олег Кажемяко,  от ЛДПР - Андрей Андрейченко, от "Партии Роста" - Алексей Тимченко и от партии "За женщин России" - Роза Чемерис. Все они уже проголосовали на выборах.

В первые несколько часов после начала голосования отмечена повышенная явка избирателей, передает "ТВ Центр". Явка по состоянию на 15.00 (08.00 мск) составила 29,53%, проголосовали более 430 тысяч человек, сообщила секретарь краевого избиркома Наталья Камаева. По ее данным, это существенно выше, чем в сентябре.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений.

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