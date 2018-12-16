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В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

10:25
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Один человек погиб, шестеро пострадали

В ночь в субботы на воскресенье в пятиэтажном жилом доме в Вологде произошел взрыв газа. Пострадали семь человек, одна из женщин скончалась по дороге в больницу. Трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Взрыв прогремел в квартире на последнем этаже. Там обрушились потолочные перекрытия и кирпичная кладка, на фасаде здания образовалась большая трещина, передает "ТВ Центр". Были эвакуированы 90 жильцов дома. Их разместили в ближайшей школе.

По предварительной версии, инцидент мог произойти по вине владельца квартиры. Прокуратура начала проверку. В городе введен режим ЧС.

 

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