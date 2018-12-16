Взрыв бытового газа в Вологде: подробности и первые версии

Один человек погиб, семь пострадали. Ещё около сотни эвакуированы

Режим чрезвычайной ситуации введён в воскресенье в Вологде. Там в жилом пятиэтажном доме взорвался бытовой газ. Пострадали около десяти человек, один из них скончался в машине скорой помощи. Около сотни эвакуированных жильцов провели эту ночь у родственников и знакомых.

Жители улицы Карла Маркса в Вологде в ночь с субботы на воскресенье ночью проснулись от мощного хлопка. Газ взорвался в одной из квартир соседней пятиэтажки. Начался пожар. Внутри обрушился потолок, снаружи прямо под крышей обвалилась кирпичная кладка. На фасаде - вниз, до третьего этажа - образовалась трещина.

"Площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Была проведена эвакуация из этого подъезда и из соседнего. В результате было эвакуировано около 90 человек. Им было предложено место в пункте временного размещения людей. Но все отказались, разместились у друзей и родственников", - сообщила главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Вологодской области Анна Петухова.

В результате ЧП пострадали семь человек, передает "ТВ Центр". Хозяйка квартиры - 43-летняя женщина - от полученных травм скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое мужчин госпитализированы. Врачи говорят, что их жизням ничего не угрожает. Ещё четверо пострадавших от медицинской помощи отказались.

"На место происшествия выезжало руководство прокуратуры города Вологды. Органами прокуратуры Вологодской области организована проверка законности действий уполномоченных лиц, осуществляющих газоснабжение указанного дома. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявил старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

В администрации города сообщили, что в доме удалось сохранить тепло - а значит, уберечь от разморозки систему отопления. На улице сейчас - минус 14. В Следственном комитете заявили, что сохраняется опасность обрушения конструкций здания. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спецслужб. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".