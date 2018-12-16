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Пожар в подмосковном общежитии унес жизни двух человек

10:51
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Среди пострадавших есть трое детей

Два человека погибли при пожаре в общежитии в городе Пересвет Московской области. Ещё пятеро получили травмы, в их числе трое детей. Всех пострадавших госпитализировали в больницу Сергиева-Посада.

Огонь вспыхнул этой ночью в одной из комнат пятиэтажного здания. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали около 30 человек, сообщает "ТВ Центр". Менее чем за час спасателям удалось ликвидировать возгорание. Причины пожара в настоящий момент выясняют следователи.

Предварительно, ЧП произошло в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

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