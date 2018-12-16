Сборище разбойников: итоги разделительного собора на Украине

Поместные православные церкви заявили, что прошедший собор в Киеве только усилит раскол среди верующих на Украине

Поместные православные церкви по всему миру осудили итоги прошедшего в Киеве собора раскольников. В РПЦ его назвали разбойничьим сборищем, которое не имеет ничего общего с духовной жизнью. Несмотря на то, что Украина - светское государство, президент Порошенко лично принимал участие в собрании самопровозглашённых священников. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Бориса Иванина.