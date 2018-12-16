ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо

10:57
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Военные медики также осмотрели свыше 150 человек

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи жителям одного из населённых пунктов сирийской провинции Алеппо.

Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, наши военные медики за день осмотрели свыше 150 человек. Среди них - много детей. Всем больным была оказана необходимая помощь, назначено лечение и выданы лекарства.

Читайте также:
Новости по теме
Раздача гумпомощи в Сирии
Раздача гумпомощи в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.