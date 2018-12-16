Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо

Военные медики также осмотрели свыше 150 человек

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи жителям одного из населённых пунктов сирийской провинции Алеппо.

Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, наши военные медики за день осмотрели свыше 150 человек. Среди них - много детей. Всем больным была оказана необходимая помощь, назначено лечение и выданы лекарства.