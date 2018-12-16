Трампа проверят как руководителя

В США начались проверки организаций, которыми руководил президент США

В США инициированы расследования в отношении компаний, которыми руководил президент Дональд Трамп. Как сообщает издание The Washington Post, в списке - фирмы и предприятия, которые он возглавлял на протяжении последних десяти лет.

В частности, прокуратура изучает материалы по делу The Trump Organization. Её подозревают в сотрудничестве с иностранными правительствами и в налоговых махинациях. Продолжаются разбирательства и в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, а также комитета по подготовке мероприятий к инаугурации, отмечает "ТВ Центр".

Вопрос с возможным финансированием их из-за рубежа сейчас намерены изучить и политические противники главы Белого дома - демократы. Они получили большинство в Палате представителей и теперь возглавят многие подразделения Конгресса, в том числе спецкомитет по разведке.