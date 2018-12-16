ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завалился на бок: Под Томском разбился вертолет Ми-8

12:07
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

В результате жесткой посадки три человека пострадали

В Томской области разбился летевший из села Каргасок в город Кедровый вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту.

В результате жесткой посадки пострадали три человека. В МЧС сообщили, что при заходе на посадку у вертолета сломалось шасси, и он завалился на бок, передает ТАСС.

Всего на борту находились 25 человек, из них 22 - вахтовики, трое - экипаж вертолета. По данным прокуратуры, вертолет принадлежит компании "Ельцовка".

В Следственном комитете пока отказались озвучивать какие-либо версии случившегося.

Читайте также:
Главное сегодня
Вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.