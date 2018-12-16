Завалился на бок: Под Томском разбился вертолет Ми-8

В результате жесткой посадки три человека пострадали

В Томской области разбился летевший из села Каргасок в город Кедровый вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту.

В результате жесткой посадки пострадали три человека. В МЧС сообщили, что при заходе на посадку у вертолета сломалось шасси, и он завалился на бок, передает ТАСС.

Всего на борту находились 25 человек, из них 22 - вахтовики, трое - экипаж вертолета. По данным прокуратуры, вертолет принадлежит компании "Ельцовка".

В Следственном комитете пока отказались озвучивать какие-либо версии случившегося.