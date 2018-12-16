Появились фотографии разбившегося в Швейцарии автобуса с россиянами

По уточненным данным, в автобусе находились шесть россиян

В результате крупного ДТП в Швейцарии пострадали шесть россиян, а не десять, как сообщалось ранее. Новые данные привели в полиции Цюриха.

По данным кантональной полиции, всего в автобусе было более 40 человек, одна женщина погибла в аварии, водитель находится в тяжелом состоянии.

Полиция уже начала расследование инцидента, однако пока не может сообщить, в результате чего произошло ДТП, передает РИА Новости. Известно, что авто следовало из Милана в Цюрих.

Журналист Кристоф Бруннер Каффи опубликовал в своем Twitter первые фотографии разбившегося автобуса. Судя по снимкам, это было лобовое столкновение.

По данным российского посольства, в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в воскресенье около Цюриха, пострадали десять россиян. Всем им оказали медицинскую помощь.