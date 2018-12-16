Соцсети высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

Машину создали волонтеры

Нацгвардия Украины презентовала новый автомобиль, который собираются поставить на вооружение ведомства. Видео испытаний опубликовали в YouTube.

Машину создали волонтеры. В подписи к ролику говорится, что авто "демонстрирует хорошие результаты даже по сравнению с Humvee" (американский внедорожник).

Пользователи соцсетей новинку не оценили. "С этим вы хотите воевать? Олени", - пишет пользователь Евгений Пилецкий в Twitter. "С такой-то техникой вы точно победите", - шутит пользователь Wyrmon.