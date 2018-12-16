Повторные выборы в Приморье завершились

В регионе начинается подсчет голосов

В Приморье закрылись избирательные участки. В воскресенье в регионе проходили повторные выборы губернатора региона.

Голосование продлилось с 08:00 местного времени (01:00 мск) до 20:00 (13:00 мск). Явка избирателей, по данным на 18:00 (11:00 мск), составила 39,57% - это более 580 тысяч человек.

В настоящее время в Приморье начался подсчет голосов, передает ТАСС.

За пост главы региона боролись четыре претендента: Андрей Андрейченко от ЛДПР, Алексей Тимченко - от "Партии Роста", Роза Чемерис - представительница политического объединения "За женщин России", а также самовыдвиженец Олег Кожемяко, который занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора.

Два тура выборов в Приморье были отменены из-за многочисленных нарушений кандидатов. В воскресенье в крае за ходом голосования следили около четырех тысяч общественных наблюдателей со всей страны. По данным избиркома, жалоб с избирательных участков не поступало.