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Испуганный Лукашенко повелел до победного противостоять России

13:42
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Президент провел секретное совещание по вопросам независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел секретное совещание с высшим руководством страны, посвященное вопросам независимости государства.
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Заседание состоялось за несколько дней до встречи Лукашенко с российскими журналистами, которым он заявил о "планах" России "поглотить" Белоруссию. На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять "в условиях давления с российской стороны".

Сотрудники госструктур Белоруссии рассказали, что получили поручение "пристальнее следить за информационным полем", пишет "Наша Нива". "Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость", - рассказал изданию собеседник.

В пятницу Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Как утверждает белорусский лидер, Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обмен на "глубокую интеграцию".

Ранее Лукашенко опроверг извинения перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. 

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