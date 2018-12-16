Испуганный Лукашенко повелел до победного противостоять России

Президент провел секретное совещание по вопросам независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел секретное совещание с высшим руководством страны, посвященное вопросам независимости государства.

Заседание состоялось за несколько дней до встречи Лукашенко с российскими журналистами, которым он заявил о "планах" России "поглотить" Белоруссию. На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять "в условиях давления с российской стороны".

Сотрудники госструктур Белоруссии рассказали, что получили поручение "пристальнее следить за информационным полем", пишет "Наша Нива". "Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость", - рассказал изданию собеседник.

В пятницу Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России. Как утверждает белорусский лидер, Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр в обмен на "глубокую интеграцию".

Ранее Лукашенко опроверг извинения перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.