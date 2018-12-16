Искусство крепких выражений: филологи развеяли мифы о "русском матерном"

История сквернословия на Руси уходит в глубокую древность

Скандал на днях разразился в Рунете. Продюсер Иосиф Пригожин пристыдил лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за использование в его выступлениях непечатных слов. И началось! О роли "русского матерного" в искусстве спорят уже давно, но, пожалуй, впервые, дискуссия вышла на самый высокий уровень. В субботу даже глава государства на госсовете по культуре высказался! "Это часть нашего языка, но вопрос только - как это использовать", - подчеркнул Путин, и далее отметил, что "относиться к этому нужно очень осторожно". Так президент комментировал использование табуированной лексики в произведениях рэп-исполнителей. В общем, крепкие, всем известные и такие часто употребляемые выражения - так и застряли где-то между "можно" и "нельзя".

Это был такой привычный в наше время баттл. Словесный поединок, правда, заочный, в соцсетях. Иосиф Пригожин упрекнул в пристрастии к ненормативной лексике Шнура, а его фанатов обозвал лохами.

"Я когда зашел на один из концертов, и Шнур там говорит - три буквы! И они там за ним повторяют! Я, честно сказать, перепугался! Грязный язык, грязный рот! А людям неприятно дышать", - поделился впечатлениями продюсер Иосиф Пригожин.

Шнур, как водится, остро и едко ответил. В стихах и без единого нецензурного слова:

"Чтобы не прослыть последним лòхом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию".

Сергей Шнуров, впрочем, и раньше, и на самых разных площадках защищал любимую лексику. "Нет никакого матерного языка! Есть русский в полном объёме. Это русское слово, это русский язык", - сказал музыкант Сергей Шнуров.

Поединок затих, но джина уже выпустили из бутылки. Забурлили соцсети. Забеспокоились депутаты.

"Хватит на цыпочках ходить перед всеми этими "поющими трусами" и сказать - ребят, всё, мы не в анархии живем, у нас есть закон. И закон требуется уважать", - заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

С уважением, похоже, и правда не очень. Табуированная лексика по-прежнему везде. В интернете, книгах, театре-кино, на рэп и прочих концертах, да просто в транспорте, на улицах. Ее даже иностранцы схватывают на лету.

Чувствуют, видимо - магию, мощь и силу - ни в каком другом языке такой нет. И ведь действительно - универсальное средство. Любое матерное слово может целый шквал эмоций выразить. И восторг победы, который обычными словами не передашь. И полнейшее отчаяние. В кино его не раз использовали для подтверждения правды жизни. Или как энергетическое оружие. Русский мат и несомненным психотерапевтическим эффектом обладает (см. видео).

"Так вот проматерился, как следует и легче, а пока сдерживался - любой психолог вам скажет - сдерживаешь - только болезни набираешь", - сказал телеведущий, актёр Сергей Писаренко.

В КВН у команды Сергея Писаренко был даже номер - рисующий просто апокалиптическую картину - "Один день в уральском городе без мата".

История сквернословия на Руси уходит в глубокую древность. Версий происхождения - множество. Одно время считали даже, что это татаро-монголы во всем виноваты.

"Но это не проходит никак, ни по каким параметрам. Оказывается, что все эти слова - все эти обсценные корни или матерные корни - они все исконно славянские", - заявил доктор филологических наук, заведущий отделом Института русского языка им. Виноградова Анатолий Баранов.

Встречаются еще в новгородских берестяных грамотах! По одной из гипотез их использовали во время языческих обрядов, а когда на Русь пришло христианство, стали запрещать. Хотя обозначали они вполне невинные вещи.

В академических кругах эта тема из разряда негласных табу. Если кто и защищал диссертацию, то за закрытыми дверями. Однако нецензурная лексика просочилась и в словарь Даля под редакцией Бодуэна де Куртене, и в литературную классику. Пушкин, Некрасов, Есенин её виртуозно использовали. Да и современники не отстают.

Найк Борзов из тех, кто эти острые блюда давно готовит. И тексты соответствующие писал, и в группе с небанальным названием пел. Как водится - бунт, провокация. Сейчас правда, этой лексикой пользуется всё реже.

"Сейчас это мейнстрим потому что. Это не круто петь матом. Это попса!" – уверен музыкант Найк Борзов.

Впрочем, в бессмертии русского матерного даже депутаты не сомневаются.

"Что касается резких и емких выражений, исключить их из жизни, наверное, невозможно, потому что такова жизнь!" – прокомментировал Милонов.

Однако защитить от них, считают, можно. Фильмы с бранными словами теперь не получают прокатного удостоверения. Книжки и диски с ненормативной лексикой выпускаются в запечатанном виде и с соответствующей надписью. Да и о содержащих мат спектаклях, выступлениях, концертах - многие считают - тоже предупреждать надо.

Впрочем, ограничения ограничениями. А вот сработает ли у человека "внутренний цензор" - во все времена зависело исключительно от воспитания, интеллекта и чувства стиля.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Марина Глебова, Арсений Кобяков, Андрей Талалай, "ТВ Центр".