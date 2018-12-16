Скучно не будет: куда пойти на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москвичам предложили поиграть в керлинг, посмотреть на звезд фигурного катания и освоить азы фехтования - и все это бесплатно

До Нового Года ещё две недели, а в Москву праздник уже пришёл! В пятницу открылся традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году главной его темой стал театр. Спектаклей, в том числе на льду, горожанам и гостям города покажут несколько сотен - причём бесплатно. А ещё - ярмарки, катки, световые шоу. Не только в центре, но и в разных районах города.

Москва растворилась во времени, пространстве и сказке. Путешествие в рождество теперь не только в центре. Открыть фестиваль решили в Кузьминках. Оценить праздничную обстановку приехал мэр города.

"В Кузьминках своя собственная фестивальная площадка. Здесь будет проходить и Новый год. И день города, и все другие городские праздники. Это новый культурный центр. Таких площадок в этом году мы создали пять. И в целом фестивальные площадки все больше и больше перемещаются к людям", - заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы прогулялся по ярмарке, пообщался с местными жителями и даже заглянул на мастер-класс (см. видео).

На этот раз фестиваль "Путешествие в рождество" задуман в стиле ретро-фантастики. В центре города замечены люди в странных костюмах. И не все благожелательны.

- Мы похитители рождества. Никакого рождества не будет. Кому нужна эта глупость. Мы украдем все подарки.

Не сидите дома, и тогда сорвёте злодейские планы, шутят устроители. Для своих гостей они подготовили более полутора тысяч интерактивных спектаклей, а также ледовые шоу и концерты. На Площади Революции оживают даже декорации.

Каждый вечер - концерты и мюзиклы по мотивам сказок. И здесь же, на радость детворе, стометровая ледяная горка.

На Манежке - в лабиринте сказочного леса - необычные шале. Там и готовить научат, и подстригут по моде XIX века. А Тверская площадь - во власти скандинавских мотивов: бог Тор, персонажи сказок Андерсена. Поклонников ледовых шоу ждут в Новопушкинском сквере. Всеми любимая "Золушка" открыла рождественский сезон. В новогоднем репертуаре только на этой сцене - шесть спектаклей. Всего же на разных катках покажут 72 ледовых балета. На льду - сплошь олимпийские звезды.

"В этом году мы пригласили для участия таких исполнителей, как: Аделина Сотникова, Елена Ильиных, Дима Соловьев, Татьяна Навка, Иван Региния, Артур Гочинский", - сообщил режиссер-постановщик Петр Чернышев.

Кроме фигурного катания в центре города теперь можно приобщиться еще к одному олимпийскому виду спорта.

- Каждый день с 12 дня и до 9 вечера мы ждем вас здесь, на Новом Арбате, чтобы поиграть в керлинг.

Мастер-класс по керлингу - от чемпионки Европы Киры Езех. Развлечение для всех желающих бесплатно.

Всего столица подготовила 78 новогодних площадок, две трети из которых - в спальных районах. И на каждой - своя шоу-программа и историческая эпоха.

На Профсоюзной улице встретить Новый год в духе XIX века. А на городецкой улице встретить праздник как будто вы в Cредневековье. Освоить азы фехтования, каллиграфии и научиться мастерить елочные игрушки из соломы и лыка", - рассказала представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Анна Торопова.

В общем, уверены организаторы, скучно нигде не будет! Путешествовать в Рождестве можно целый месяц. Фестиваль продлится до 13 января.

Марина Глебова, Андрей Талалай и Александр Савин, "ТВ Центр".