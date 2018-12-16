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"Коррупционер испугался": Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

15:39
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Президент не захотел слушать доклад с критикой работы украинских властей

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Украины Петр Порошенко отказался присутствовать на дебатах в Европарламенте, где 11 декабря обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера об итогах выполнения Киевом соглашения об ассоциации с ЕС.

Формально на дебатах должен был присутствовать Порошенко, но он "сбежал" с мероприятия, так как испугался критики, считает Волошин. Вместо этого президент Украины поехал в Брюссель. "Ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", - сообщил экс-дипломат.

Волошин пояснил, что на заседании обсуждалось в том числе убийство активистки Екатерины Гандзюк и коррупция на Украине, передает РИА Новости.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что Порошенко испугался критики со стороны европейских "друзей". "Уже есть реальные показания международным органам и даже минюсту США по поводу коррупции на Украине. Причем главный коррупционер - это сам Порошенко", - указал экс-парламентарий.

Политолог Иван Мезюхо в беседе в RT выразил мнение, что любое критическое замечание сейчас может существенно понизить и так небольшой электоральный рейтинг украинского президента. "Естественно, он не заинтересован в том, чтобы представители ЕС каким-либо образом критически оценили период его первой президентской каденции", - сказал эксперт.

Накануне Порошенко унизили в Верховной Раде, назвав его "загнанной в угол крысой". Как считает депутат Евгений Мураев, украинский лидер оказался там из-за того, что не смог продавить в украинском парламенте введение военного положения на два месяца.

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