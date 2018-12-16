Оговорка по Фрейду: Порошенко назвал "автофекальной" новую церковь

Ошибка украинского президента попала на видео

Президент Украины Петр Порошенко назвал образование автокефальной церкви на Украине "автофекальной". Политик ошибся во время торжественного выступления у стен Софиевского собора в Киеве.

"Фрейд своим хохотом разбудил всё кладбище", – прокомментировала адвокат Татьяна Монтян, опубликовавшая ролик с оговоркой Порошенко.

Украинский лидер ранее уже называл создание новой церкви на Украине "автофекальной". В первый это произошло с трибуны Верховной Рады.

Накануне на Украине была создана новая православная церковь. Об этом по итогам прошедшего в Киеве "объединительного собора" сообщил сам Порошенко. Несмотря на светскость государства, он лично принимал участие в собрании раскольников, по итогам которого главой новой структуры стал митрополит Киевского патриархата Епифаний Думенко.

Каноническая православная церковь Украины отказалась участвовать в мероприятии. В Русской православной церкви прошедший собор сочли событием политической, а не церковной жизни.