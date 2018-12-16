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Россия выиграла домашний этап Евротура

19:37
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Российские хоккеисты "всухую" обыграли сборную Финляндии и взяли Кубок Первого Канала

Сборная России по хоккею победила команду из Финляндии в матче третьего тура Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура. В результате россияне одержали три победы на турнире и набрали восемь очков.

Встреча, проходившая на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян. Шайбы забросили Кирилл Капризов (19-я минута), Василий Токранов (26), Никита Нестеров (30), Владислав Гавриков (31) и Михаил Григоренко (55).

Сборная России выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Она заняла первое место на Кубке Первого канала и сохранила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура, передает "Интерфакс".

Сборная России в 16-й раз выиграла домашний этап Еврохоккейтура.

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Слева направо: Никита Нестеров (Россия) и Михаил Григоренко (Россия)
Слева направо: Никита Нестеров (Россия) и Михаил Григоренко (Россия)
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