В ЦИК дали первые оценки повторным выборам в Приморье

По итогам обработки более 80% бюллетеней на выборах лидирует врио региона Олег Кожемяко

В Приморье подводят итоги повторных выборов губернатора. Голосование состоялось в воскресенье. В настоящее время идет подсчет голосов. По итогам обработки более 80% бюллетеней лидирует временно исполняющий обязанности руководителя края, самовыдвиженец Олег Кожемяко - за него проголосовало около 60% избирателей. На втором месте - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26% голосов. По данным Центризбиркома, наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

Участки в Приморье закрылись в восемь вечера по местному времени. Избирательные комиссии на местах бюллетени уже подсчитали. Сейчас идет работа с протоколами. Обработано больше половины. Цифры на электронном табло меняются, буквально, каждую минуту. За подсчетом голосов можно следить на сайте ЦИК. Сама комиссия уже дает первые оценки прошедшему голосованию, сообщает "ТВ Центр".

"Выборы прошли без эксцессов. Хочется выразить надежду, что при подсчете голосов эта прозрачность сохранится. В составе УИК работают представители 11 политических партий – от "Парнас" до КПРФ, четырех парламентских партий. Около 3000 наблюдателей направлены партиями, Общественной палатой. За ходом голосования следит 51 СМИ и 272 сотрудника", - рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко.

С большим отрывом лидирует временно исполняющий обязанности главы региона, самовыдвиженец Олег Кожемяко. За него голоса отдали больше половины избирателей края. На участок Кожемяко пришел вместе с супругой.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, на третьем - Алексей Тимченко от "Партии Роста". Замыкает четверку представитель партии "За женщин России" Роза Чемерис. Но это пока предварительные данные.

"В этот раз, как вы знаете, у нас один из кандидатов снялся. Поэтому у участков избирательной комиссии прибавилось работы. В том числе вычеркивание его из избирательных бюллетеней, а так - все стандартно", - заявил председатель участковой избирательной комиссии Приморского края Вадим Лаврик.

Эти губернаторские выборы для Приморья повторные. Результаты прошедшего в сентябре второго тура голосования за пост главы края были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. В этот раз явка зафиксирована высокая. Избиратели стали более активными и точно знали за что голосуют. Выборы прошли прозрачно, открыто и в конкурентной обстановке, отмечают эксперты. Все кандидаты участвовали в дебатах, а за голосованием и подсчетом бюллетеней следили в том числе и независимые наблюдатели.

- Я думаю, что людям нашего края уже надоело вот это, и они хотят стабильности какой-то. Поэтому они сделают свой выбор.

- Были хорошие кандидаты, были хорошие губернаторы. Надеюсь, тот которого я избрал, будет самый лучший.

- Как вы думаете, с третьего раза выберем губернатора?

- Обязательно выберем. Достойного, любимого, нашего.

Окончательные итоги избирательная комиссия края подведет после обработки всех протоколов. Предположительно, уже в понедельник утром. Ну, а дальше у избранного губернатора Приморья будет много работы. Кредит народного доверия нужно оправдать.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".