"Дай Бог встретимся": украинский генерал обещает убить Путина голыми руками

Бывший генерал СБУ уверен, что его поступок оправдало бы международное сообщество

Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко, ранее заявивший, что собирается при встрече убить президента России Владимира Путина, в деталях рассказал, как именно он готовит свое покушение.

В эфире украинского "Пятого телеканала" он сообщил, что собирается напасть на российского лидера с "голыми руками". Отставному генералу ранее исполнилось 67 лет, однако он заявил, что уверен в своих силах и физической подготовке.

"Вот, дай Бог, встретимся каким-то образом. Мне 67 лет. Если это Божий план и будет на то Божья воля, то у меня рука не дрогнет. Причем, голыми руками, в силу своей физической подготовки", – цитирует Омельченко "ПолитНавигатор".

Украинский генерал также считает, что его поступок оправдало бы международное сообщество. По его словам, с правовой точки зрения международного права ликвидация Путина будет приравнена как к убийству террориста Усамы бен Ладена.

12 декабря Омельченко уже говорил, что готовит покушение на Путина. Тогда он заявил, что сможет отличить российского лидера от двойника при встрече, так как лично знаком с ним.

Ранее за Омельченко замечали другие сумасшедшие заявления. Например, по мнению генерала, украинцы являются прародителями европейцев.